Bonus terme 2021 dall'8 novembre, ecco come funziona la prenotazione (Di venerdì 8 ottobre 2021) Bonus terme 2021, al via la possibilità di usufruire del beneficio di legge. Molti potenziali fruitori si stanno chiedendo come funziona la prenotazione che consente uno sconto fino a 200 euro sull'acquisto di sevizi termali. Sul punto è opportuno evidenziare innanzitutto che questa possibilità è stata prevista all'interno del cosiddetto Decreto Agosto ed è aperta a tutti i cittadini che ne faranno richiesta. Il legislatore non ha infatti previsto l'applicazione dell'ISEE o di strumenti simili per poter rientrare nella platea dei beneficiari. La data da segnare sul calendario è quella del prossimo 8 novembre 2021. Tra un mese esatto i cittadini potranno infatti richiedere il Bonus terme, facendo riferimento all'elenco ...

