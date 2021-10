Bonus facciate | quando si può usare per cambiare le tende

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Ilspetta anche per l’installazione delleavvolgibili sulla facciata esterna dell’edificio, ma solo se l’intervento rientra tra le opere accessorie e di completamento dei lavori principali. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 673 del 6 ottobre 2021, con cui fornisce informazioni ulteriori per usufruire della detrazione del 90%. Nella stessa risposta è stato dato anche il via libera alla sostituzione dei parapetti, mentre continuano a rimanere escluse dalla detrazione del 90% le spese sostenute per l’installazione di sistemi di illuminazione della facciata.anche per le, nuove istruzioni Con la risposta all’interpello n. 673 del 6 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che il ...

...) non sono infatti meno importanti del Superbonus, specie considerando tutti quegli immobili e quei soggetti che non possono accedere al 110 per cento". "Il SuperBonus e anche gli altri...Per la torre Galieli i condomini avevano deciso di far svolgere i lavori approfittando dei contributi statali per ilche può far detrarre il 90% della spesa fiscale, però per alcuni la ...Il bonus facciate spetta anche per l’installazione delle tende avvolgibili sulla facciata esterna dell’edificio, ma solo se l’intervento rientra tra le opere accessorie e di completamento dei lavori ...«Ottima la proroga dell’incentivo fino al 2023 che la nostra associazione chiedeva con forza». Lo afferma Raffaele Lucchese, rappresentante di Anaepa Confartigianato Edili di Taranto. «I ritardi accum ...