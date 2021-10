Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti venerdì 8 ottobre

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Ildell’emergenza Coronavirus delaggiornato a2021. Prosegue ininterrottamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 338 nuovi, 1 morto, 13.769 tamponi molecolari, 39 (+2) ricoverati in terapia intensiva, 203 (-4) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 9.623 gli attualmente positivi. SportFace.

