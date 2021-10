Bollettino Lombardia oggi: contagi, morti e guariti venerdì 8 ottobre (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Bollettino dell’emergenza Coronavirus della Lombardia aggiornato a venerdì 8 ottobre 2021. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Lombardia, una di quelle maggiormente colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata di oggi si registrano 293 nuovi contagi, 3 morti, 18.795 tamponi molecolari, 60 (-3) ricoverati in terapia intensiva, 334 (-15) ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a2021. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una di quelle maggiormente colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 293 nuovi, 3, 18.795 tamponi molecolari, 60 (-3) ricoverati in terapia intensiva, 334 (-15) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

