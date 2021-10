Bollettino Covid-19 di oggi 8 ottobre, il punto sui contagi (Di venerdì 8 ottobre 2021) La protezione Civile ha divulgato come di consueto il Bollettino giornaliero contenente i dati relativi al Covid-19. Il punto sui contagi Pubblicato il Bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al Covid-19 sono stati 3.023, su un totale di 271.566 tamponi effettuati. I ricoveri ordinari si attestano a 82-,–20 i nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il Bollettino di oggi riporta 30 vittime del virus. Il numero dei guariti nelle scorse 24 ore riportato dal Bollettino si attesta invece intorno a 4.234. Il tasso di positività si attesta intorno all’1,1% (+0,1%). Le dosi di vaccino somministrate in totale sono state 85.940.437, ... Leggi su zon (Di venerdì 8 ottobre 2021) La protezione Civile ha divulgato come di consueto ilgiornaliero contenente i dati relativi al-19. IlsuiPubblicato ilgiornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al-19 sono stati 3.023, su un totale di 271.566 tamponi effettuati. I ricoveri ordinari si attestano a 82-,–20 i nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Ildiriporta 30 vittime del virus. Il numero dei guariti nelle scorse 24 ore riportato dalsi attesta invece intorno a 4.234. Il tasso di positività si attesta intorno all’1,1% (+0,1%). Le dosi di vaccino somministrate in totale sono state 85.940.437, ...

Advertising

RobertoBurioni : I vaccini FUNZIONANO. - fisco24_info : Covid oggi Italia, 3.023 contagi e 30 morti: bollettino 8 ottobre: Numeri covid, regione per regione, nel bollettin… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #COVID19, i dati odierni e il bollettino in #Italia regione per regione - zazoomblog : Covid le notizie. Bollettino di oggi: 3.023 casi 30 morti. Tasso positività 11%. LIVE - #Covid #notizie.… - TgrRaiMolise : #COVID19 , un solo positivo e 15 guariti. Scendono a 87 gli attualmente positivi in regione. 426 tamponi refertati… -