Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti venerdì 8 ottobre

Continua ininterrottamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, alle prese con la difficile lotta alla diffusione deida Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio.

Tempo di Lettura: 1 minuto. Questo ildi oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 318 Test: 15.193 Deceduti: 3 nelle ultime 48 ore. Report posti letto su base regionale: Posti letto di ...... da inorgoglirci', il presidente della Regione, Vincenzo De Luca , in diretta Facebook ... APPROFONDIMENTI ILCovid, oltre 8 milioni di italiani over 12 ancora senza vaccino.... B20 ...Coronavirus, il BOLLETTINO della CAMPANIA di venerdì 8 ottobre 2021: ecco i numeri su nuovi contagi, morti e guariti della Regione.Continua a salire anche se di poco, in Campania, l'indice di contagio. Nelle ultime 24 ore sono 318 i casi positivi al Covid su 15.193 test esaminati. Se ieri l'indice di contagio era pari al 2.01% og ...