Boban: «Al Milan tanti non amano il calcio e capiscono poco il club, meno male che Maldini è rimasto» (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Gazzetta dello Sport dà qualche anticipazione sull’intervista che apparirà domani su Sportweek a Zvonimir Boban, Chief of Football dell’Uefa ed ex dirigente Milan. Difende il suo tifo rossonero, dice che l’amarezza per l’addio al Milan è ormai passata. «Sì, è passata. Nella vita ci sono cose ben peggiori dell’interruzione di un rapporto professionale. Sono in causa con Elliott, col Milan non potrò mai essere in causa. E sono felice di vedere che i ragazzi che abbiamo scelto abbiano intrapreso un cammino importante. Non ancora a livelli da vero Milan, quello che avevamo in testa io e Paolo Maldini, ma è già una squadra che può competere». Parla di Paolo Maldini. «meno male che Paolo è rimasto in società. È cresciuto ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Gazzetta dello Sport dà qualche anticipazione sull’intervista che apparirà domani su Sportweek a Zvonimir, Chief of Football dell’Uefa ed ex dirigente. Difende il suo tifo rossonero, dice che l’amarezza per l’addio alè ormai passata. «Sì, è passata. Nella vita ci sono cose ben peggiori dell’interruzione di un rapporto professionale. Sono in causa con Elliott, colnon potrò mai essere in causa. E sono felice di vedere che i ragazzi che abbiamo scelto abbiano intrapreso un cammino importante. Non ancora a livelli da vero, quello che avevamo in testa io e Paolo, ma è già una squadra che può competere». Parla di Paolo. «che Paolo èin società. È cresciuto ...

