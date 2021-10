Binaghi | “Gli azzurri non hanno limiti | fattori comuni con il ciclo d’oro del tennis femminile”

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 ottobre 2021) “Ildel nostroha scritto la storia. Molti scrissero che è stata una combinazione diirripetibili, dopo il primo successo. Invece abbiamo vinto tutto ciò che c’era da vincere, con quattro ragazze straordinarie, grandi donne e grandi atlete. Sono riuscite a creare un gruppo positivo, liberava energie di mese in mese e di anno in anno. Oggi ci sonocon Berrettini, Sinner, Sonego, Musetti e molti altri. Non ci si deve porre un obiettivo così importante come lo Slam, ma dobbiamo solidificare il gruppo e i risultati arriveranno da soli. Abbiamo molti giocatori che non, possono raggiungere grandi obiettivi: c’è un sistema sano e vogliamo preservarlo. Il vecchio format della ...