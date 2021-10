Bimbo di 5 anni rapito a Padova: è stato ritrovato in Romania (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il bambino di 5 anni rapito a Padova martedì mattina mentre stava andando a scuola con la mamma è stato ritrovato in Romania. Secondo quanto si apprende il Bimbo sarebbe stato rintracciato dalla polizia... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il bambino di 5martedì mattina mentre stava andando a scuola con la mamma èin. Secondo quanto si apprende ilsarebberintracciato dalla polizia...

Advertising

fanpage : Sono stati raccolti 33mila euro per il futuro del piccolo Alessio, il bimbo di appena 5 anni che ha perso la madre… - xsunfl0w3rx : sei un bimbo di tre anni e un uomo di quaranta messi insieme - la_Anto18675 : @lucatelese Il mio bimbo di 9 anni lo sa ... è un istrice ...che giornalisti ????? - 2021m2021 : Paura in via Lanciani: 'sono Lucifer' e in strada aggredisce coppia con bimbo e un ragazzino di 14 anni… - oonlyxangel : NOOOO BIMBO 2 ANNI -