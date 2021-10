Bimbo “avvelenato con il sale” e ucciso dopo abusi | arrestati il padre e la compagna di lui

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Thomas Hughes e Emma Tustin sono in queste ore in tribunale per affrontare il processo che li vede imputati per il brutale omicidio del figlio di lui, Arthur Labinjo-Hughes, 6 anni. I fatti risalgono al 27 giugno 2020 e tutto è accaduto nella casa di Tustin a Shirley, Solihull. Stando a quanto riportato dalla Bbc, il procuratore ha affermato che il bambino è stato“sbattendogli la testa più volte su una superficie dura”. L’omicidio è avvenuto quando Emma Tustin era sola in casa.aver ammazzato il piccolo, la donna ha preso il cellulare e gli ha scattato una foto negli ultimi istanti di vita. Ha atteso ben 12 minuti per chiamare la polizia alla quale ha detto che “Arthur aveva sbattuto la testa cadendo a terra”. Sempre stando a quanto riportato dalla Bbc, ilè stato sottoposto a “comportamenti sistematici e crudeli, ...