Biden, Trump consegni le carte sull' assalto al Capitol (Di venerdì 8 ottobre 2021) Joe Biden ha formalmente bloccato il tentativo di Donald Trump di trattenere i documenti richiesti da una commissione del Congresso che sta indagando sull'assalto del 6 gennaio al Capitol da parte dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Biden Trump Biden, Trump consegni le carte sull' assalto al Capitol Joe Biden ha formalmente bloccato il tentativo di Donald Trump di trattenere i documenti richiesti da una commissione del Congresso che sta indagando sull'assalto del 6 gennaio al Capitol da parte dei ...

Usa: Biden primo presidente a commemorare la Giornata dei popoli indigeni ... Biden aveva riconosciuto "la dolorosa storia di torti e atrocità che molti esploratori europei hanno inflitto alle nazioni tribali e alle comunità indigene". L'ex presidente Trump l'anno scorso ha ...

