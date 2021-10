Berlusconi chiama Putin per il suo compleanno: “Ci siamo confrontati sui principali dossier di politica internazionale” (Di venerdì 8 ottobre 2021) MILANO – “In occasione del suo compleanno, ho avuto una lunga e cordiale telefonata con il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Gli ho fatto gli auguri e ci siamo confrontati sui principali dossier di politica internazionale”. Lo scrive l’ex premier Silvio Berlusconi (foto), leader di Forza Italia, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 8 ottobre 2021) MILANO – “In occasione del suo, ho avuto una lunga e cordiale telefonata con il presidente della Federazione Russa, Vladimir. Gli ho fatto gli auguri e cisuidi”. Lo scrive l’ex premier Silvio(foto), leader di Forza Italia, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

GCugini : Fi: Berlusconi chiama Putin per il suo compleanno - Ultima Ora - ANSA - infoiteconomia : Fi: Berlusconi chiama Putin per il suo compleanno - andfranchini : RT @Marzia_M: #Berlusconi chiama #Putin per il suo compleanno. Adoro! - Marzia_M : #Berlusconi chiama #Putin per il suo compleanno. Adoro! - montagna02 : RT @millywo: @matteosalvinimi Non ti fidare neanche di Draghi !!! Ha il compito di ammorbidirti al punto di risultare ininfluente!Non esser… -