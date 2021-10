Belotti, dal Torino tutto tace: rinnovo sempre più lontano? (Di venerdì 8 ottobre 2021) Punto sulla situazione che riguarda il rinnovo di contratto di Andrea Belotti, capitano e giocare simbolo dei granata, con il Torino. Una telenovela, quella relativa al tanto ingarbugliato prolungamento, durata tutta l’estate, con il pericolo sempre più concreto di perdere il capitano granata già dal prossimo gennaio. Nella bella stagione diversi sondaggi da parte di squadre di Serie A, Inter su tutte, ma anche diversi club stranieri, tra cui l’Atletico di Madrid, hanno fatto vacillare il Gallo. Il giocatore è molto legato ai piemontesi, squadra che lo ha fatto esplodere nel grande calcio. Ma al contempo si sente anche poco coccolato dal presidente Urbano Cairo, il quale offre un rinnovo non all’altezza delle aspettative dell’attaccante scuola Albinoleffe e dal passato al Palermo. Un inizio di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Punto sulla situazione che riguarda ildi contratto di Andrea, capitano e giocare simbolo dei granata, con il. Una telenovela, quella relativa al tanto ingarbugliato prolungamento, durata tutta l’estate, con il pericolopiù concreto di perdere il capitano granata già dal prossimo gennaio. Nella bella stagione diversi sondaggi da parte di squadre di Serie A, Inter su tutte, ma anche diversi club stranieri, tra cui l’Atletico di Madrid, hanno fatto vacillare il Gallo. Il giocatore è molto legato ai piemontesi, squadra che lo ha fatto esplodere nel grande calcio. Ma al contempo si sente anche poco coccolato dal presidente Urbano Cairo, il quale offre unnon all’altezza delle aspettative dell’attaccante scuola Albinoleffe e dal passato al Palermo. Un inizio di ...

