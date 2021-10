Belgio-Francia 2-3: Lukaku-Mbappé show, ma la decide Theo | VIDEO (Di venerdì 8 ottobre 2021) Belgio-Francia, seconda semifinale della Nations League, è terminata con il risultato di 2-3 in favore dei francesi: in gol Theo Hernandez Leggi su pianetamilan (Di venerdì 8 ottobre 2021), seconda semifinale della Nations League, è terminata con il risultato di 2-3 in favore dei francesi: in golHernandez

Advertising

juventusfc : ?????????? ????????????, ????????????! ?? Questa sera la Francia ???? di Rabiot affronterà il Belgio ???? nella seconda semifinale di… - CB_Ignoranza : THEO HERNANDEZ PARTE LO STESSOOOOO Belgio-Francia da 2-0 a 2-3, il gol della rimonta lo firma quello che fino allo… - DiMarzio : #NationsLeague, la #Francia batte il #Belgio con il gol di Theo #Hernandez e conquista la finale - juperikizi : @w4bisabi non lo so, l'articolo parla solo del Belgio ma per me ha ospitato anche la Francia - veget3000 : RT @RaiSport: #NationsLeague: la #Francia ribalta il #Belgio e va in finale? I Bleus sfideranno la #Spagna domenica alle 20:45 a #SanSiro… -