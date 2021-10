Bebe Vio: “Prima di Tokyo ho perso 10 chili. Vomitavo e svenivo di nascosto appena finivo le gare” (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Se qualche settimana fa mi avessero detto ‘A Tokyo vincerai due medaglie’ mi sarei messa a ridere”, aveva scritto sui social Bebe Vio, nei mesi precedenti alle vittorie una brutta infezione aveva messo a rischio la partecipazione ai Giochi Paraolimpici ma soprattutto la sua vita con il rischio di una nuova amputazione (del braccio sinistro): “Questa volta pareva davvero impossibile. Mancavano pochi giorni, avevo perso dieci chili, il braccio con cui tiro era magro magro, svenivo e Vomitavo. Così sono arrivata ai Giochi di Tokyo. svenivo e Vomitavo”, racconta al Corriere della Sera. “È successo anche in gara. Una gara di scherma è composta da alcuni match la mattina, altri al pomeriggio. Faticosissimi. Il mio corpo proprio non era in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Se qualche settimana fa mi avessero detto ‘Avincerai due medaglie’ mi sarei messa a ridere”, aveva scritto sui socialVio, nei mesi precedenti alle vittorie una brutta infezione aveva messo a rischio la partecipazione ai Giochi Paraolimpici ma soprattutto la sua vita con il rischio di una nuova amputazione (del braccio sinistro): “Questa volta pareva davvero impossibile. Mancavano pochi giorni, avevodieci, il braccio con cui tiro era magro magro,. Così sono arrivata ai Giochi di”, racconta al Corriere della Sera. “È successo anche in gara. Una gara di scherma è composta da alcuni match la mattina, altri al pomeriggio. Faticosissimi. Il mio corpo proprio non era in ...

