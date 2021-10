Bebe Vio: "Prima di Tokyo ho perso 10 chili. A fine match vomitavo e svenivo di nascosto" (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Sono testarda, più che dura. Per questo resisto a tutto”: campionessa nello sport e nella vita, così Bebe Vio si racconta sulle pagine del Corriere della Sera, dalla vita privata all’ultima esperienza sportiva ai Giochi paralimpici di Tokyo 2020. “Sono appena tornata da un giro bellissimo con un gruppo di amici alle Eolie. Ero lì, abbiamo visto Vulcano, ho detto: cavoli, saliamo su! E il giorno dopo siamo saliti anche a Stromboli. Ci siamo fatti dodici chilometri per andare su! Vuoi vedere i miei piedi? Distrutti. Te li mostro in una foto sul telefonino. Piedi tecnologici. Materiali speciali. Rovinati. Un disastro. Lo vedi il carbonio che ha bucato la plastica dura e esce fuori? Ho preferito non mettere le scarpe e farmi la salita scalza. Ero consapevole che mi sarei ferita, sapevo che facendo quello sforzo sarei arrivata su con i monconi ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Sono testarda, più che dura. Per questo resisto a tutto”: campionessa nello sport e nella vita, cosìVio si racconta sulle pagine del Corriere della Sera, dalla vita privata all’ultima esperienza sportiva ai Giochi paralimpici di2020. “Sono appena tornata da un giro bellissimo con un gruppo di amici alle Eolie. Ero lì, abbiamo visto Vulcano, ho detto: cavoli, saliamo su! E il giorno dopo siamo saliti anche a Stromboli. Ci siamo fatti dodici chilometri per andare su! Vuoi vedere i miei piedi? Distrutti. Te li mostro in una foto sul telefonino. Piedi tecnologici. Materiali speciali. Rovinati. Un disastro. Lo vedi il carbonio che ha bucato la plastica dura e esce fuori? Ho preferito non mettere le scarpe e farmi la salita scalza. Ero consapevole che mi sarei ferita, sapevo che facendo quello sforzo sarei arrivata su con i monconi ...

