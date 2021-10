Beautiful, anticipazioni 9 ottobre: Liam cerca la prova della dipendenza di Steffy (Di venerdì 8 ottobre 2021) Beautiful, anticipazioni 9 ottobre: nella prossima puntata vedremo che Liam arriverà alla certezza che Steffy sia dipendente da farmaci. Come avverrà? Beautiful, anticipazioni 9 ottobre: Liam fa un’amara scoperta a casa di Steffy Liam si trova ancora da Steffy, che fatica a svegliare. Ce la fa, ma vede che la giovane non riesce a stare in piedi. Liam allora le fa il terzo grado per capire cosa sia successo. Lei alla fine non ne può più e tenta di mandarlo via, ma lo Spencer rimane per cercare il tubetto di antidolorifici che gli dia un’ultima conferma del problema di cui soffre l’ex moglie. Come reagirà quest’ultima? Intanto Hope e Thomas … Prima di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 8 ottobre 2021): nella prossima puntata vedremo chearriverà alla certezza chesia dipendente da farmaci. Come avverrà?fa un’amara scoperta a casa disi trova ancora da, che fatica a svegliare. Ce la fa, ma vede che la giovane non riesce a stare in piedi.allora le fa il terzo grado per capire cosa sia successo. Lei alla fine non ne può più e tenta di mandarlo via, ma lo Spencer rimane perre il tubetto di antidolorifici che gli dia un’ultima conferma del problema di cui soffre l’ex moglie. Come reagirà quest’ultima? Intanto Hope e Thomas … Prima di ...

