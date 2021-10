Beautiful, anticipazioni 8 ottobre: la promessa di Steffy (Di venerdì 8 ottobre 2021) Steffy e Finn si sono avvicinati molto al punto tale che c'è stato un bacio tra di loro e proprio per questo motivo, il medico ha deciso che non dovrà essere più la sua paziente. La Forrester, inizialmente spiazzata, alla fine accetterà e come rivelano le anticipazioni Beautiful inerenti la puntata in onda oggi 8 ottobre, gli prometterà che non chiederà al nuovo medico altri oppiacei, ma gli nasconderà le pillole di Vinny. Nel frattempo, Hope interromperà un momento romantico tra Steffy e Finn e capendo ciò che sta succedendo, ne sarà contenta. Infine, Thomas dirà a Liam che dovrebbe lasciare in pace Steffy. Beautiful, trama 8 ottobre: Steffy fa una promessa a Finn, ma gli nasconde qualcosa di importante Finn, ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 8 ottobre 2021)e Finn si sono avvicinati molto al punto tale che c'è stato un bacio tra di loro e proprio per questo motivo, il medico ha deciso che non dovrà essere più la sua paziente. La Forrester, inizialmente spiazzata, alla fine accetterà e come rivelano leinerenti la puntata in onda oggi 8, gli prometterà che non chiederà al nuovo medico altri oppiacei, ma gli nasconderà le pillole di Vinny. Nel frattempo, Hope interromperà un momento romantico trae Finn e capendo ciò che sta succedendo, ne sarà contenta. Infine, Thomas dirà a Liam che dovrebbe lasciare in pace, trama 8fa unaa Finn, ma gli nasconde qualcosa di importante Finn, ...

