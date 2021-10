“Basta morti sul lavoro”, i sindacati scenderanno in piazza il 13 novembre (Di venerdì 8 ottobre 2021) Si attende in questi giorni il decreto per sospendere l’attività delle aziende che non rispettano la sicurezza sul lavoro Alle stragi continue sul lavoro “è una risposta immediata che si deve dare, e ci aspettiamo che questa settimana si assumano decisioni per velocizzare l’assunzione dei 2.300 ispettori che servono“; Ansa riporta l’intervento del segretario generale L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 8 ottobre 2021) Si attende in questi giorni il decreto per sospendere l’attività delle aziende che non rispettano la sicurezza sulAlle stragi continue sul“è una risposta immediata che si deve dare, e ci aspettiamo che questa settimana si assumano decisioni per velocizzare l’assunzione dei 2.300 ispettori che servono“; Ansa riporta l’intervento del segretario generale L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

borghi_claudio : @LazzariAmbrogio No. Mi basta il principio di prudenza. Lei prima però passerà in ginocchio da Genova? Mi pare che… - paolosarti69 : @felicedavanzo IERI SONO STATO AD UNA FESTA DI LAUREA DI UN NUPOTE ... TRA SCHERZI, BALLI , BACI E ABBRACCI IL COVI… - ItaTvfan : @zevunderskin per me si possono inoculare tutta la brodaglia che vogliono..... Conosco già troppa gente che si è s… - guiggi_ilaria : RT @emmevilla: ?? 'Eh, ma Israele?!'. Anche oggi nella galassia #novax si legge di tutto, e in tanti continuano a puntare il dito sulle 'mor… - silviotta82 : RT @emmevilla: ?? 'Eh, ma Israele?!'. Anche oggi nella galassia #novax si legge di tutto, e in tanti continuano a puntare il dito sulle 'mor… -