Baskonia-Olimpia Milano oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Eurolega 2021 2022

L'orario e le indicazioni per vedere in diretta Baskonia Vitoria-Gasteiz-AX Armani Exchange Milano, sfida valida per la seconda giornata dell'Eurolega 2021/2022 di basket. Dopo la splendida vittoria all'esordio contro il CSKA Mosca, gli uomini di Ettore Messina sono attesi dalla trasferta in Spagna. Da parte loro, gli iberici hanno subito una pesante sconfitta per 75-50 contro l'Olympiacos, segnando il minor numero di punti in una partita di Eurolega dal Novembre 2012 per il club. Il Baskonia non se la passa benissimo nemmeno in campionato, con due sconfitte in quattro giornate, ma occhio a dare l'esito per scontato: le due formazioni si sono infatti sfidate 19 volte in Eurolega negli ultimi 12 anni, con lo score che ...

