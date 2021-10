Baronissi ospita il corso della scuola Regionale di Polizia Municipale su ambiente e controllo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) –è stata scelta come sede deldedicato a “Elementi di Diritto dell’e funzioni di”, organizzato dalladi. Dall’11 al 18 ottobre, agenti dilocale di tutta la Campania saranno in aula consiliare a Palazzo di Città per un’attività formativa di grande importanza. Il direttore delè Francesco Tolino, già comandantedi; relatori, il responsabile del Nucleo ambientale del Comando di Napoli Enrico Del Gaudio e l’avvocato di diritto ambientale Ermanno Santoro. “Abbiamo ritenuto – ...