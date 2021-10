Bari: sequestro di beni per circa tre milioni di euro ad oncologo Carabinieri e Guardia di finanza (Di venerdì 8 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Militari dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza di Bari stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo – emesso, su richiesta di questa Procura della Repubblica, dal competente G.I.P. del locale Tribunale – avente per oggetto immobili di pregio, terreni e cospicue disponibilità finanziarie riferibili a RIZZI Giuseppe, un oncologo residente a Bari. Il provvedimento cautelare costituisce l’epilogo di articolate e complesse indagini condotte dai Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria presso questa Procura della Repubblica e della Stazione di Bari Santo Spirito, nell’ambito delle quali – nel maggio scorso – il ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 8 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai: Militari dei Comandi Provinciali dell’Arma deie delladidistanno dando esecuzione a un decreto dipreventivo – emesso, su richiesta di questa Procura della Repubblica, dal competente G.I.P. del locale Tribunale – avente per oggetto immobili di pregio, terreni e cospicue disponibilità finanziarie riferibili a RIZZI Giuseppe, unresidente a. Il provvedimento cautelare costituisce l’epilogo di articolate e complesse indagini condotte daidella Sezione di Polizia Giudiziaria presso questa Procura della Repubblica e della Stazione diSanto Spirito, nell’ambito delle quali – nel maggio scorso – il ...

