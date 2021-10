Barcellona | Aguero scalda i motori | rieccolo in campo VIDEO

Advertising

Daniele20052013 : Barcellona, Aguero sulla via del rientro. Può esserci subito dopo la sosta - ildumba : @SimoNoveOtto @_talebanikov A Barcellona prendono tutto quello che è gratis, figurati. Hanno preso aguero che ha sm… - LeBombeDiVlad : ???? #Barcellona, importanti novità sul recupero di #Agüero Koeman ed i tifosi attendono il suo rientro: c'è una dat… - MarcelloLhippy : @orso_marino @SergioFiscion @Skysurfer72 Di quelli che hai detto posso passare solo Icardi. Il resto non apportereb… - rompipallex : Comunque nessun giocatore catturava i miei occhi così col pallone tra i piedi dai tempi di Neymar nel Barcellona 20… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Aguero

...portarea Torino. Dopo un precedente sondaggio andato a vuoto, nell'ultimo giorno di mercato il club bianconero è sceso in campo con argomenti pesanti per convincere l'argentino del... voglio fare come ho fatto con Rijkaard, merita un margine di fiducia, è un tifoso del... Aspettiamo il rientro di Dembelè, di, che Fati ritorni al meglio: era giusto confermarlo e ...%%excerpt%% La Juventus in estate aveva cercato Sergio Aguero per rimpiazzare la partenza di Ronaldo ma l'argentino decise di restare al Barcellona ...Aguero Juve, retroscena: tentativo all’ultimo giorno di mercato! Cherubini ha fatto di tutto per convincere l’argentino Come racconta il quotidiano spagnolo Sport dopo l’addio di Cristiano Ronaldo la ...