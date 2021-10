Bambino rapito dal padre a Padova, David ritrovato a bordo di un treno in Romania. Fermato il genitore (Di venerdì 8 ottobre 2021) Padova - È stato ritrovato il Bambino di 5 anni rapito martedì scorso a Padova dal padre, un romeno, che con tre complici l'aveva strappato dalle braccia della madre per... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 8 ottobre 2021)- È statoildi 5 annimartedì scorso adal, un romeno, che con tre complici l'aveva strappato dalle braccia della madre per...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ritrovato in Romania il bambino rapito dal padre a Padova #ANSA - LaStampa : Trovato il bambino rapito dal padre a Padova: i due erano su un treno tra Ungheria e Romania - SkyTG24 : Ritrovato in Romania bambino rapito dal padre a Padova - SalvatoreMaior3 : RT @Agenzia_Ansa: Ritrovato in Romania il bambino rapito dal padre a Padova #ANSA - paolagargaloni : E l'altro bambino, quello rapito dal nonno israleliano, che orribile violenza, su queste creature provate dalla vit… -