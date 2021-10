Bambino rapito a Padova, ritrovato su un treno in Romania (Di venerdì 8 ottobre 2021) Padova, 8 ottobre 2021 - David è stato ritrovato, il Bambino di 5 anni, rapito mentre andava a scuola a Padova martedì mattina, è stato rintracciato dalla polizia romena bordo di un treno. Il ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021), 8 ottobre 2021 - David è stato, ildi 5 anni,mentre andava a scuola amartedì mattina, è stato rintracciato dalla polizia romena bordo di un. Il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ritrovato in Romania il bambino rapito dal padre a Padova #ANSA - LaStampa : Trovato il bambino rapito dal padre a Padova: i due erano su un treno tra Ungheria e Romania - Corriere : Ritrovato in Romania David, il bambino rapito dal padre a Padova - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Il bambino rapito dal padre a Padova è stato ritrovato in Romania - Giacinto_Bruno : Ritrovato in Romania il bambino rapito dal padre a Padova - Ultima Ora - ANSA -