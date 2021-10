Bambino rapito a Padova, ritrovato in Romania (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Bambino che, martedì 5 ottobre, era stato sottratto alla madre a Padova è stato ritrovato. Era con il padre e sono stati rintracciati in una città al confine tra la Romania e l'Ungheria. Lì si è proceduti all'identificazione, subito dopo il bambini è stato posto sotto la protezione del giudice minorile. Stando a quanto emerso, giovedì sera sarebbero emersi sui social dei video in cui l'uomo e il Bambino condividevano dei momenti di spensieratezza tra padre e figlio. Il piccolo di cinque anni era stato sottratto alla madre martedì mattina con l'intervento di un'azione congiunta di più persone. L'uomo aveva da rispettare un divieto di avvicinamento sia alla madre che al piccolo. Alla periferia di Padova era stato trovato il furgone nero utilizzato Il furgone che era stato ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ilche, martedì 5 ottobre, era stato sottratto alla madre aè stato. Era con il padre e sono stati rintracciati in una città al confine tra lae l'Ungheria. Lì si è proceduti all'identificazione, subito dopo il bambini è stato posto sotto la protezione del giudice minorile. Stando a quanto emerso, giovedì sera sarebbero emersi sui social dei video in cui l'uomo e ilcondividevano dei momenti di spensieratezza tra padre e figlio. Il piccolo di cinque anni era stato sottratto alla madre martedì mattina con l'intervento di un'azione congiunta di più persone. L'uomo aveva da rispettare un divieto di avvicinamento sia alla madre che al piccolo. Alla periferia diera stato trovato il furgone nero utilizzato Il furgone che era stato ...

