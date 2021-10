Ballottaggio Roma, Raggi riceve Michetti in Campidoglio. Il candidato del centrodestra: “Non cerco accordi. Sindaca molto collaborativa” (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Credo che in questo momento il sindaco debba raccontare il percorso fatto e poi, chiunque vincerà, avrà modo di lavorare in tal senso. Come sapete, lunedì incontrerò il candidato del centrosinistra”. Così la Sindaca uscente di Roma, Virginia Raggi, dopo il colloquio di circa 40 minuti avuto in Campidoglio con Enrico Michetti. “Nessuna indicazione di voto, le persone non sono mandrie da portare al pascolo e chiunque si farà la sua idea”, ha ribadito Raggi. Dal canto suo Michetti ha parlato di un incontro importante sui dossier più importanti della città, dalle periferie, alla situazione dei lavoratori Alitalia, al dossier Expo 2030. “Non cerco accordi di palazzo, questo è stato un incontro istituzionale importante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Credo che in questo momento il sindaco debba raccontare il percorso fatto e poi, chiunque vincerà, avrà modo di lavorare in tal senso. Come sapete, lunedì incontrerò ildel centrosinistra”. Così lauscente di, Virginia, dopo il colloquio di circa 40 minuti avuto incon Enrico. “Nessuna indicazione di voto, le persone non sono mandrie da portare al pascolo e chiunque si farà la sua idea”, ha ribadito. Dal canto suoha parlato di un incontro importante sui dossier più importanti della città, dalle periferie, alla situazione dei lavoratori Alitalia, al dossier Expo 2030. “Nondi palazzo, questo è stato un incontro istituzionale importante ...

