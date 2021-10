Ballottaggio a Roma, il Pd sta già lavorando alla giunta I Dem convinti che Gualtieri vincerà almeno con il 60% (Di venerdì 8 ottobre 2021) Impressioni. Sentiment. Rumor. Forti. Fortissimi. In attesa dei ballottaggi del 17-18 ottobre, all'interno del Partito Democratico - sia nazionale sia Romano - sono convinti della vittoria praticamente certa per Roberto Gualtieri, candidato del Centrosinistra arrivato... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 8 ottobre 2021) Impressioni. Sentiment. Rumor. Forti. Fortissimi. In attesa dei ballottaggi del 17-18 ottobre, all'interno del Partito Democratico - sia nazionale siano - sonodella vittoria praticamente certa per Roberto, candidato del Centrosinistra arrivato... Segui su affaritaliani.it

CarloCalenda : 4) Si candida a sindaco di Roma quando nessuno nel PD lo voleva fare. 5) Partecipa al tavolo inconcludente del csx… - isabellarauti : Lo facciamo per l’amore per #Roma, per non consegnare la città nelle mani della sinistra, per cambiare davvero, per… - ilfoglio_it : Come raccontato da @simocanettieri il 28 settembre, #Michetti lavorava da tempo a un incontro con #Raggi, in ottica… - BerliozPG : RT @Th5stelle: Sul ballottaggio di #Roma pesa come un macigno il silenzio dei candidati dopo i festeggiamenti di #Buzzi per la sconfitta di… - sevenseasmarina : RT @DMALAGIGI2: @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Craxi, candidato con #Gualtieri, è andato a suonare nel pub di #Buzzi. Palese attacco a @virgi… -