B20 | Marcegaglia a Draghi | Energia | digitale | salute | lavoro | donne | le nostre proposte per il rilancio

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Si chiude oggi a Roma, presso l’Auditorium della Tecnica di Confindustria, il summit finale del B20, uno dei più autorevoli engagement group del G20, che rappresenta oltre 6,5 milioni di imprese a livello globale. La Chair del B20 Emmaha consegnato a Mario, in qualità di Presidente del G20, le raccomandazioni sviluppate in un anno didal settore privato e dalle confederazioni industriali dei paesi G20 sulle priorità strategiche per la crescita globale: dalla transizione energetica alla trasformazione, dal commercio e gli investimenti alla, dale formazione alla sostenibilità e al women empowerment, dalla finanza sostenibile agli investimenti nella rigenerazione urbana. Nell’indicare il percorso per sostenere il G20 e trasformare le ...

Tutto pronto per l'evento "Incontri con l'Africa", terza edizione della Conferenza Ministeriale Italia – Africa, che si terrà domani, venerdì 8 ottobre, a Roma, presso l'Hotel Sheraton Parco de' Medic ...(Teleborsa) - "Ora abbiamo somministrato più di 6 miliardi di dosi di vaccini in tutto il mondo. I nostri sforzi congiunti ci hanno aiutato a tenere sotto controllo la pandemia in molti paesi e a darc ...