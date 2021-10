**Azione: Calenda a Bersani, ‘meglio con Conte che ha governato con Salvini?** (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Bersani è stato un ottimo ministro. Decisamente più liberista di me in quanto a provvedimenti sulla concorrenza. Ma allora andava di moda esserlo. Oggi dice che ‘fino a lì avrebbe problemi’ e che è meglio Conte che pure ha governato con Salvini e fatto i decreti sicurezza”. Così Carlo Calenda su twitter a proposito di alcune dichiarazioni di Pier Luigi Bersani ieri a Piazza Pulita. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “è stato un ottimo ministro. Decisamente più liberista di me in quanto a provvedimenti sulla concorrenza. Ma allora andava di moda esserlo. Oggi dice che ‘fino a lì avrebbe problemi’ e che è meglioche pure hacon Salvini e fatto i decreti sicurezza”. Così Carlosu twitter a proposito di alcune dichiarazioni di Pier Luigiieri a Piazza Pulita. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

