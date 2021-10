Avviato procedimento d’urgenza contro DAZN | il motivo

Advertising

ultimenews24 : Dazn deve evitare i problemi che hanno condizionato la visione delle partite di Serie A nelle prime giornate di cam… - teo_acm : RT @sportface2016: #Dazn, la risposta dopo il procedimento d'urgenza avviato nei suoi confronti da #Agcom: 'Disposti a collaborare con l'Au… - sportface2016 : #Dazn, la risposta dopo il procedimento d'urgenza avviato nei suoi confronti da #Agcom: 'Disposti a collaborare con… - serieAnews_com : ?? #AgCom, avviato procedimento d'urgenza nei confronti di #DAZN: i dettagli - lrdp__ : ??L’#Agcom ha avviato un procedimento d’urgenza nei confronti di #DAZN. -

Nella stessa seduta è stato ancheunper definire i parametri di qualità dei servizi di trasmissione in live streaming delle partite di campionato di calcio da parte della ...Intanto nella stessa seduta è stato ancheunper definire i parametri di qualità dei servizi di trasmissione in live streaming delle partite di campionato di calcio da parte ...Microsoft potrebbe aver avviato uno studio, insieme ad una compagnia di terze parti, per rendere i propri dispositivi più facili da riparare.«Abbiamo avviato in queste settimane un confronto con le Istituzioni e il Regolatore per condividere quanto abbiamo messo in campo per ...