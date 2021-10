Aveva una Porche ma percepiva il reddito di cittadinanza: denunciato insieme ad altri 116 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Brescia, 8 ottobre 2021 - Dopo il caso di Treviso, con 116 furbetti del reddito di cittadinanza scoperti e denunciati, un nuovo episodio arriva oggi da Brescia. Qui i finanzieri del Comando ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 8 ottobre 2021) Brescia, 8 ottobre 2021 - Dopo il caso di Treviso, con 116 furbetti deldiscoperti e denunciati, un nuovo episodio arriva oggi da Brescia. Qui i finanzieri del Comando ...

Advertising

matteosalvinimi : Urla “Allah è grande” e la accoltella violentemente in un bar dopo che lei aveva respinto le sue avances, ferite an… - RaiTre : «La chitarra. Quasi tutti i musicisti le danno un nome, Eric Clapton la chiama “Blackie” BB King aveva la sua Lucil… - La7tv : #piazzapulita Carlo Calenda: 'I cittadini italiani votano come se fossero al Grande Fratello, a Roma hanno votato u… - lizzyjonesss : @TandiRi Una tragedia. L'ultima che avevo trovato aveva una qualità così pessima che avrò perso delle diottrie - lemonfromRome : @mazzettam In effetti nessun giornale ne aveva parlato, grazie per aver condiviso la notizia. In effetti 4 anni e 7… -