Attentato a Kunduz. Il mito dei talebani antiterrorismo si disintegra subito (Di venerdì 8 ottobre 2021) Al mattino il portavoce Zabihullah Mujahid, che ambisce a diventare il volto internazionale del nuovo Afghanistan governato dai talebani, aveva minimizzato: lo Stato islamico per noi "non è una minaccia, è un mal di testa. Sarà presto distrutto". Stava bluffando. Già domenica scorsa per poco lo Stato islamico non era riuscito a uccidere proprio lui: aveva mandato un Attentatore suicida fino alla porta della moschea di Kabul dove Zabihullah partecipava ai funerali di sua madre assieme ad altri dirigenti talebani. L'Attentatore era stato fermato dal servizio di sicurezza e si era fatto esplodere all'esterno, ma è chiaro che si era trattato del tentativo di uccidere i leader più riconoscibili del paese in un momento nel quale forse avevano la guardia abbassata. Oggi, due ore dopo la dichiarazione del portavoce ...

