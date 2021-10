Assegni di Ricerca PNRR | Sostenibilità ed energia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Titolo dell’assegno di Ricerca: Analisi dei trend tecnologici e definizione di linee di sviluppo per il potenziamento delle attività di Ricerca e trasferimento tecnologico, con particolare riferimento alla Sostenibilità e all’energia per la rivoluzione verde e la transizione ecologica, le infrastrutture per una mobilità sostenibile, l’istruzione e la Ricerca Consulta il bando: https://bit.ly/AssegniRicercaPNRR Leggi su udine20 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Titolo dell’assegno di: Analisi dei trend tecnologici e definizione di linee di sviluppo per il potenziamento delle attività die trasferimento tecnologico, con particolare riferimento allae all’per la rivoluzione verde e la transizione ecologica, le infrastrutture per una mobilità sostenibile, l’istruzione e laConsulta il bando: https://bit.ly/

