Armin Laschet pronto al rinnovamento | ' Presto congresso Cdu'

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Armin Laschet è pronto a lasciare la guida del partito conservatore. Dalle elezioni di dodici giorni fa, il leader del… - fattoquotidiano : Armin Laschet è pronto a lasciare la guida del partito conservatore. Dalle elezioni di dodici giorni fa, il leader… - Blood4Opera : RT @il_Mitte: Laschet spera di scongiurare la coalizione 'semaforo', ma le possibilità di un'intesa con FDP e Verdi si riducono rapidamente… - il_Mitte : Laschet spera di scongiurare la coalizione 'semaforo', ma le possibilità di un'intesa con FDP e Verdi si riducono r… - LorenzoAmarotto : RT @putino: #Germania ????: Armin #Laschet ha annunciato le proprie dimissioni da leader della #CDU, che saranno effettive non appena verrà n… -

Ultime Notizie dalla rete : Armin Laschet

, leader della Cdu ha detto alla stampa di Berlino che è pronto a lasciare: 'Prima il paese, poi i partiti, poi le persone'. 'Il progetto Giamaica (Unione, Verdi, Fdp) non fallirà di ...RESIGNS AS CHAIR OF GERMANY'S CONSERVATIVE CDU PARTY - NTV Dal punto di vista settoriale bene auto, industriali e ancora le banche, mentre l'energy ovviamente è stato oggetto di prese ...Si tratta, secondo Laschet, “di un progetto che non fallirà su una persona, ma si tratta del grande compito che abbiamo di fronte a noi” Lo ha detto Armin Laschet, leader della Cdu alla stampa a Berli ...Il governatore del Nord-Reno Vestfalia: "La Cdu deve mettere in moto un nuovo inizio, sia che si trovi al governo o all’opposizione” ...