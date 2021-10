Advertising

sportli26181512 : #Argentina 'spuntata' senza Lautaro, Ospina ferma l'Uruguay: L'infortunio del Toro condiziona la prestazione della… -

Ultime Notizie dalla rete : Argentina spuntata

Corriere dello Sport

Senza Lautaro Martinez (infortunato e nemmeno in panchina) finisce 0 - 0 la partita tra Paraguay e. A guidare l'attacco insieme a Messi per la nazionale del ct Lionel Scaloni è stato ......La DC e il PSI erano due partiti ben distinti con l'avvento dell'inchiesta "Mani pulite" è... Se finora non abbiamo fatto la fine dell'e del Cile con annessi "desaparecidos" o della ...L'infortunio del Toro condiziona la prestazione della nazionale di Scaloni, che non trova il gol in Paraguay. Grandi parate del portiere del Napoli in Uruguay-Colombia ...ROMA. – Italia e Argentina si affronteranno nel giugno del prossimo anno, nella prima edizione della Supercoppa tra i vincitori dell’Europeo e quelli della Coppa America di ca ...