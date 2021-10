Argentina a secco senza Lautaro: solo 0 - 0 in Paraguay. Il Brasile vince in rimonta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nove gol e tante giocate al limite del regolamento in una giornata che vede il Cile sprofondare. Il risultato più importante della notte di Eliminatorias verso Qatar '22 arriva da Lima, dove la Roja ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nove gol e tante giocate al limite del regolamento in una giornata che vede il Cile sprofondare. Il risultato più importante della notte di Eliminatorias verso Qatar '22 arriva da Lima, dove la Roja ...

L'Inter trema: nuovo infortunio in nazionale per un big ...con i medici dell'Inter e sia quindi costretto a rinunciare alle altre due partite che l'Argentina ... Cinque le reti segnate dall'argentino, rimasto a secco solo contro la Fiorentina, ma che, al pari ...

