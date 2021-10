Ardea, via a nuovi lavori manutenzione stradale, ecco dove (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono iniziati i lavori di illuminazione e rifacimento manto stradale di un tratto di litorale di Ardea che riguarda, nello specifico, via delle Aquile, via delle Rondini e via delle Anitre. “Si tratta di uno dei diversi progetti che questa Amministrazione sta portando avanti su tutto il territorio, iniziato sul lungomare (vedasi il rifacimento di tutta la litoranea per 9 km di costa) per poi procedere anche nei vari quartieri”, spiega in una nota il sindaco Mario Savarese. In particolare, i lavori in questione, vedranno la riqualificazione di un’area che garantisce l’accesso al mare su più punti. La messa in sicurezza fornirà anche una più ordinata possibilità di parcheggio. “Dopo un lungo periodo dedicato esclusivamente al risanamento dell’Ente, sono arrivate le opere tanto attese dai cittadini“. L'articolo proviene ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono iniziati idi illuminazione e rifacimento mantodi un tratto di litorale diche riguarda, nello specifico, via delle Aquile, via delle Rondini e via delle Anitre. “Si tratta di uno dei diversi progetti che questa Amministrazione sta portando avanti su tutto il territorio, iniziato sul lungomare (vedasi il rifacimento di tutta la litoranea per 9 km di costa) per poi procedere anche nei vari quartieri”, spiega in una nota il sindaco Mario Savarese. In particolare, iin questione, vedranno la riqualificazione di un’area che garantisce l’accesso al mare su più punti. La messa in sicurezza fornirà anche una più ordinata possibilità di parcheggio. “Dopo un lungo periodo dedicato esclusivamente al risanamento dell’Ente, sono arrivate le opere tanto attese dai cittadini“. L'articolo proviene ...

