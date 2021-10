Archiviazione per Morisi, vittima della «vera Bestia» (Di venerdì 8 ottobre 2021) Archiviazione. Sono passati 11 giorni dalle prime indiscrezioni con cui la stampa informava il paese dell'inchiesta su Luca Morisi, il social media manager di Matteo Salvini, per molti «l'inventore della Bestia» (come veniva definita la macchina social del leader della Lega) ed oggi gli stessi giornali ci raccontano che tutto finirà con un «nulla di fatto». Archiviazione. Insomma, Morisi, che 11 giorni fa veniva di fatto accusato di essere uno spacciatore (certo, bastava aggiungere la parola «presunto» per salvarsi la coscienza) che avrebbe (condizionale) fornito la droga dello stupro ad altre persone è del tutto innocente. Lo stupefacente l'hanno portato gli altri. Intanto però il fango, per non dire altro, è stato versato. Morisi si è dovuto ... Leggi su panorama (Di venerdì 8 ottobre 2021). Sono passati 11 giorni dalle prime indiscrezioni con cui la stampa informava il paese dell'inchiesta su Luca, il social media manager di Matteo Salvini, per molti «l'inventore» (come veniva definita la macchina social del leaderLega) ed oggi gli stessi giornali ci raccontano che tutto finirà con un «nulla di fatto».. Insomma,, che 11 giorni fa veniva di fatto accusato di essere uno spacciatore (certo, bastava aggiungere la parola «presunto» per salvarsi la coscienza) che avrebbe (condizionale) fornito la droga dello stupro ad altre persone è del tutto innocente. Lo stupefacente l'hanno portato gli altri. Intanto però il fango, per non dire altro, è stato versato.si è dovuto ...

