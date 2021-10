Approvato il primo vaccino contro la malaria, Azzolina: “Una bella notizia per tutti noi” (Di venerdì 8 ottobre 2021) ROMA – “L’Oms ha Approvato il primo vaccino contro la malaria, la “malattia dei poveri”. Un grandissimo passo avanti per la scienza. Il vaccino, affiancato da altre misure di prevenzione, potrà finalmente salvare le vite di migliaia di bambini. È una bella notizia per tutti noi”. Lo afferma su Facebook Lucia Azzolina (foto), ex ministra dell’istruzione e parlamentare del Movimento 5 Stelle. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 8 ottobre 2021) ROMA – “L’Oms hailla, la “malattia dei poveri”. Un grandissimo passo avanti per la scienza. Il, affiancato da altre misure di prevenzione, potrà finalmente salvare le vite di migliaia di bambini. È unapernoi”. Lo afferma su Facebook Lucia(foto), ex ministra dell’istruzione e parlamentare del Movimento 5 Stelle. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

AzzolinaLucia : L’Oms ha approvato il primo vaccino contro la malaria, la “malattia dei poveri”. Un grandissimo passo avanti per la… - Agenzia_Italia : L'Oms ha approvato il primo storico vaccino contro la malaria - istsupsan : ?È stato approvato dal @WHO il primo #vaccino contro la #malaria, raccomandato anche per ridurre contagi e morti tr… - MazzaliVanna : RT @pazzoperrep: La vignetta di @maurobiani sul primo vaccino contro la malaria approvato dall'Oms. #vaccino #vaccinomalaria https://t.co… - russotweet : RT @russotweet: L’OMS ha approvato il primo #vaccino contro la malaria, evviva. Riduce del 30% i casi di #malaria grave e, se utilizzato in… -