Antonio Grimaldi riparte da “Binario Morto”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Di Olga Chieffi Una strana e paradossale storia metropolitana, rappresentazione teatrale grottesca narrata con i canoni della tragedia greca. L’ambientazione è un residuo urbano: un vagone di treno/metropolitana fermo in una stazione dell’interland di Napoli su un, come su un “” sono le vite dei protagonisti. La vita, le relazioni sociali, gli amori, tutto sospeso in una liquida e avvolgente insoddisfazione, che li rende incapaci di determinare cambiamenti. Tutto scorre nell’indifferenza o addirittura nell’ostilità di un contesto sociale fatto di convenzioni e pregiudizi. E’ quanto andrà in scena per due week-end a cominciare da domani alle ore 21 al Piccolo Teatro PortaCatena che ricomincia da “”, una pièce scritta da Lello Guida, affidata alla ...