Antimafia | in Sicilia 2 gli “impresentabili” alle amministrative

Sono due gli "impresentabili" candidati alle imminenti elezioni amministrative in Sicilia individuati dalla Commissione parlamentare Antimafia. I nomi li ha annunciati il presidente della Commissione, Nicola Morra. In particolare a Mistretta, nel messinese, secondo la Commissione è "impresentabile" il candidato sindaco Sebastiano Sansarello, rinviato a giudizio per concussione in concorso, in quanto la sua situazione giudiziaria contrasta con il codice di autoregolamentazione.A Pachino, in provincia di Siracusa, il candidato consigliere Sebastiano Malandrino è "impresentabile" per l'Antimafia in quanto condannato definitivamente a 2 anni di reclusione per detenzione illecita di stupefacenti. "Se eletto - ha sottolineato Morra - verrebbe dichiarato incandidabile".

