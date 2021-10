Anticipazioni Verissimo, puntata di sabato 9 ottobre: ospiti e novità (Di venerdì 8 ottobre 2021) Andrà in onda sabato 9 ottobre una nuova puntata di Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin a partire dalle ore 16.30. Anche per questo ennesimo appuntamento, sono attesi degli ospiti molto interessanti. Anticipazioni Verissimo puntata del 9 ottobre Torna sabato pomeriggio il nuovo appuntamento settimanale di Verissimo. Tra gli ospiti della puntata ci saranno il calciatore Leonardo Spinazzola, che racconterà a Silvia Toffanin i momenti vissuti dopo l’infortunio subito con la Nazionale di calcio durante Euro 2020 lo scorso luglio. Il calciatore è da poco tornato ad allenarsi e non mancherà di rivivere anche la vittoria della nostra ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 8 ottobre 2021) Andrà in ondauna nuovadi, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin a partire dalle ore 16.30. Anche per questo ennesimo appuntamento, sono attesi deglimolto interessanti.del 9Tornapomeriggio il nuovo appuntamento settimanale di. Tra glidellaci saranno il calciatore Leonardo Spinazzola, che racconterà a Silvia Toffanin i momenti vissuti dopo l’infortunio subito con la Nazionale di calcio durante Euro 2020 lo scorso luglio. Il calciatore è da poco tornato ad allenarsi e non mancherà di rivivere anche la vittoria della nostra ...

Advertising

maaparliamodime : QUANDO ESCONO LE ANTICIPAZIONI DI VERISSIMO? C’È UNA GUERRA INTERNA IN CORSO - infoitcultura : Verissimo, anticipazioni domenica 3 ottobre: Gabriel Garko e Francesca Neri tra gli ospiti - zazoomblog : Verissimo gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi domenica 3 ottobre 2021 - #Verissimo #ospiti… - PepayaJones : @ignaechechu @Davethewilliams @Polpetti3 @PazziniValeria Tra i tag di TZ c è una page che ha postato una lista di n… - zazoomblog : Anticipazioni Verissimo ospiti di Domenica 3 Ottobre: Francesca Neri racconta la sua storia poi ci sarà anche lui -… -