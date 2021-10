Anticipazioni Love is in the air, Serkan è preoccupato: arriva la confessione (Di venerdì 8 ottobre 2021) Le Anticipazioni di Love is in the air rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Le Anticipazioni turche di Love is the air rivelano che nella puntata di lunedì 11 Ottobre la notizia del fidanzamento tra Serkan e Selin fa crollare Ceren. Ma non è tutto e le sorprese non finiscono qui, infatti, durante la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lediis in the air rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Leturche diis the air rivelano che nella puntata di lunedì 11 Ottobre la notizia del fidanzamento trae Selin fa crollare Ceren. Ma non è tutto e le sorprese non finiscono qui, infatti, durante la L'articolo proviene da Inews.it.

