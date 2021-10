Anticipazioni Amici 21, le ultime news dalla puntata registrata giovedì 7 ottobre 2021: eliminato e quando va in onda (Di venerdì 8 ottobre 2021) Prime sfide, primi scontri e primi allievi che si confrontano, tra discussioni e ‘presunti’ amori che sbocciano (come quello di Carola e Luigi). La classe di Amici, il talent di Canale 5 più amato e seguito di sempre, si è formata e un’altra registrazione è andata: ma quando andrà in onda la puntata? E cosa succederà ai giovani ragazzi che da poche settimane hanno iniziato il loro percorso? Anticipazioni Amici 2021, cosa è successo nella registrazione di giovedì 7 ottobre Da questo momento in poi inizia lo spoiler, per i curiosi che proprio non riescono a resistere. Stando alle Anticipazioni riportate dal blog Quelli che tutti vogliono sapere, nella registrazione di ieri ci sono state diverse sfide inaspettate e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Prime sfide, primi scontri e primi allievi che si confrontano, tra discussioni e ‘presunti’ amori che sbocciano (come quello di Carola e Luigi). La classe di, il talent di Canale 5 più amato e seguito di sempre, si è formata e un’altra registrazione è andata: maandrà inla? E cosa succederà ai giovani ragazzi che da poche settimane hanno iniziato il loro percorso?, cosa è successo nella registrazione diDa questo momento in poi inizia lo spoiler, per i curiosi che proprio non riescono a resistere. Stando alleriportate dal blog Quelli che tutti vogliono sapere, nella registrazione di ieri ci sono state diverse sfide inaspettate e ...

