Angela Merkel La donna che ha cambiato la storia Il video del live talk

E' stato presentato presso la sede della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea a Roma il nuovo libro di Massimo Nava "Angela Merkel. La donna che ha cambiato la storia", edito da Rizzoli. Al panel, oltre all'autore dello scritto, hanno preso parte la senatrice Emma Bonino, la giornalista Maria Latella e Antonio Parenti, direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea; un dibattito moderato dalla direttrice di Formiche Flavia Giacobbe e che si è incentrato sulla figura della Cancelliera tedesca, su ciò che ha rappresentato e su quale sarà il suo futuro al termine di quella che è stata senz'altro un'epoca, per la Germania ma anche per l'Europa intera.

