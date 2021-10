Andria, Nunzio perde la vita sul lavoro: aveva solo 30 anni (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ennesimo incidente sul lavoro. Questa volta è accaduto ad Andria, in Puglia. La vittima si chiamava Nunzio Cognetti, aveva solo 30 anni. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio intorno alle 17.30, il giovane operaio è caduto in una vasca piena di mosto all'interno di un'azienda agricola dove in corso vi erano le operazioni di vinificazione. Andria, incidente sul lavoro: perde la vita un giovane operaio di 30 anni Una tragedia che segue quella avvenuta a Paola in provincia di Cosenza e che ha segnato 4 vittime proprio per esalazioni tossiche causate dal mosto d'uva. L'operaio si trovava a lavoro in una azienda agricola in una zona rurale della città di Andria. Le cause ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ennesimo incidente sul. Questa volta è accaduto ad, in Puglia. La vittima si chiamavaCognetti,30. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio intorno alle 17.30, il giovane operaio è caduto in una vasca piena di mosto all'interno di un'azienda agricola dove in corso vi erano le operazioni di vinificazione., incidente sullaun giovane operaio di 30Una tragedia che segue quella avvenuta a Paola in provincia di Cosenza e che ha segnato 4 vittime proprio per esalazioni tossiche causate dal mosto d'uva. L'operaio si trovava ain una azienda agricola in una zona rurale della città di. Le cause ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Andria, operaio cade in vasca piena di mosto e muore: Nunzio Cognetti aveva 30 anni - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Andria, operaio cade in vasca piena di mosto e muore: Nunzio Cognetti aveva 30 anni - QdSit : Aveva 30 anni e si chiamava Nunzio Cognetti l'operaio morto in un'azienda agricola di Andria (BAT), all'interno di… - SalvatoreMaior3 : RT @ilmessaggeroit: Andria, operaio cade in vasca piena di mosto e muore: Nunzio Cognetti aveva 30 anni - Cinzialatin : RT @ilmessaggeroit: Andria, operaio cade in vasca piena di mosto e muore: Nunzio Cognetti aveva 30 anni -