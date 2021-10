Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: la famiglia si allarga? (Foto) (Di venerdì 8 ottobre 2021) Andrea Zenga e Rosalinda sono felici insieme e condividono la loro felicità con i follower. Oggi c’è una bella novità: la famiglia si allarga? Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono innamorati e condividono spesso il loro amore sui social con i follower raccontando i momenti della loro giornata o gli impegni lavorativi, e ancora, momenti romantici fatti di dediche tenere e carine. Oggi Andrea Zenga e la fidanzata si sono svegliati col mood di Leone, il cane che ringhia, e hanno augurato il buongiorno ai follower così. Ma la giornata non è finita perché in qualche altra storia hanno condiviso un siparietto dove “litigano” per la caption da inserire sui social. Leggi anche–> Pierpaolo Pretelli e ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 8 ottobre 2021)sono felici insieme e condividono la loro felicità con i follower. Oggi c’è una bella novità: lasisono innamorati e condividono spesso il loro amore sui social con i follower raccontando i momenti della loro giornata o gli impegni lavorativi, e ancora, momenti romantici fatti di dediche tenere e carine. Oggie la fidanzata si sono svegliati col mood di Leone, il cane che ringhia, e hanno augurato il buongiorno ai follower così. Ma la giornata non è finita perché in qualche altra storia hanno condiviso un siparietto dove “litigano” per la caption da inserire sui social. Leggi anche–> Pierpaolo Pretelli e ...

Advertising

lasupermamma1 : RT @Resilienza327: Le cose belle nascono in silenzio e iniziano sempre con uno sguardo ??... Voi ?? @14Cannavo @andrea_zenga #zengavò https:… - lasupermamma1 : RT @iosonoNEMESI: No ma.. non vi mancate per niente.. “e ho sempre in mente te..” cit. ?? ???? @14Cannavo @andrea_zenga #Zengavo #Rosalind… - PatriziaCordoni : RT @iosonoNEMESI: Ah però.. ?????? ..io non vorrei pensare pensieri.. però é molto ma molto difficile.. e il più delle volte non riesco a non… - IFrangioni : RT @Ilsapereecioch1: È questa la vostra forza,il vostro immenso AMORE intriso di tenerezza e semplicità @14Cannavo @andrea_zenga Siete em… - IFrangioni : RT @SonySon96916254: Nn serve cercare la frase giusta x descrivere la tua felicità basta vedere i tuoi occhi e il tuo meraviglioso sorriso… -