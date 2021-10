Ancora un grave incidente sul lavoro | gravi due operai ustionati a Brindisi | travolti dalle fiamme nel Petrolchimico

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Stavano cercando di riparare un collettore, un tratto di fognatura destinato alla raccolta di liquidi, quando lesi sono sprigionate, avvolgendoli. Così due, di 51 e 53 anni, sono rimastiieri, 7 ottobre, lavorando per una ditta d’appalto, all’interno deldi. Dall’ospedale Perrino, nel quale sono ricoverati, i medici hanno fatto sapere che i due hanno riportato ustioni sul 20-30% del corpo, di un grado che va dal secondo al terzo. La prognosi per ora rimane riservata. Secondo quanto riportato dai sindacati Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec, l’si è verificato «nella fase di preparazione di un’attività per la riparazione di un guasto su un collettore in pressione». I sindacati hanno anche fatto sapere di aver chiesto un ...

Stavano cercando di riparare un collettore, un tratto di fognatura destinato alla raccolta di liquidi, quando le fiamme si sono sprigionate, avvolgendoli. Così due operai, di 51 e 53 anni, sono rimasti ustionati.