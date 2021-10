Anche gli islamici sono contro il green pass (Di venerdì 8 ottobre 2021) Magari tutto questo creerà un cortocircuito nella mente dei progressisti, ma ci tocca informarli che oltre a Cacciari, nel calderone dei cattivoni no-green pass devono inserire Anche i musulmani. O almeno una parte di loro, quella peraltro in Italia più culturalmente attiva (ed ascoltata). I pericoli del green pass Oggi su La Luce, periodico online di ispirazione musulmana, Davide Piccardo ha messo all’indice uno strumento che dota “gli italiani di un codice con il quale perdono di colpo la qualità di cittadini”. Un affondo senza appello contro il lasciapassare, un po’ come fatto ieri da Giorgio Agamben in audizione di fronte alla Commissione Affari Costituzionali del Senato. Col green pass, ragiona giustamente Piccardo, la concezione ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 8 ottobre 2021) Magari tutto questo creerà un cortocircuito nella mente dei progressisti, ma ci tocca informarli che oltre a Cacciari, nel calderone dei cattivoni no-devono inserirei musulmani. O almeno una parte di loro, quella peraltro in Italia più culturalmente attiva (ed ascoltata). I pericoli delOggi su La Luce, periodico online di ispirazione musulmana, Davide Piccardo ha messo all’indice uno strumento che dota “gli italiani di un codice con il quale perdono di colpo la qualità di cittadini”. Un affondo senza appelloil lasciaare, un po’ come fatto ieri da Giorgio Agamben in audizione di fronte alla Commissione Affari Costituzionali del Senato. Col, ragiona giustamente Piccardo, la concezione ...

